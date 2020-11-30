Адвокат Кочаряна обвинил Пашиняна в давлении на судей

Премьер-министр Армении Никол Пашинян продолжает оказывать давление на судей, для чего на днях собирал служителей Фемиды. С таким обвинением в адрес армянского премьера выступил адвокат экс-президента Роберта Кочаряна - Айк Алумян.

«Ни в какой нормальной стране нельзя по звонку собирать судей, а у тех должно хватать достоинства, чтобы не принимать указаний от руководителя страны — кем бы он ни был на данный момент», — приводит его слова Sputnik Армения.

Адвокат отметил, что были приглашены судьи, отклонившие ходатайства прокуратуры об аресте бизнесменов и политиков, считающихся приверженцами прежней власти, а также отменившие запрет на митинги и собрания в условиях военного положения.

По словам Алумяна, в Европейский суд отправлены жалобы по поводу давления власти на суды.