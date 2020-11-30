Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об увольнении группы военнослужащих с воинской службы по мобилизации.

Как сообщает АзерТАдж, со 2 декабря 2020 года будет демобилизована определенная категория военнослужащих, призванных на военную службу согласно распоряжению президента Азербайджанской Республики № 2280 от 28 сентября 2020 года.

Согласно распоряжению президента Ильхама Алиева будут демобилизованы: имеющие трех и более детей; лица, под опекой которых находится инвалид I степени; лица, под опекой которых находятся несовершеннолетние брат или сестра; единственный ребенок в семье; чьи отцы или братья погибли или скончались в ходе боевых действий, а также при исполнении воинских обязанностей; раненые в ходе боевых действий, а также лица, которые признаны военно-врачебными комиссиями негодными к военной службе в мирное время и считающиеся ограниченно годными в военное время; лица, чьи близкие родственники погибли в результате военных провокаций со стороны Республики Армения и обстрелов территории Азербайджанской Республики;

Кабинету Министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Распоряжение вступает в силу со дня подписания.