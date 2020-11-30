В Азербайджане подсчитают экологический ущерб Кельбаджару

Гаджиев отмечает, что здесь есть 8 рудников, 7 месторождений минеральной термальной воды, 19 месторождений непрофильных и строительных материалов. Наиболее значимые из них - месторождения золотых руд, а именно месторождение Зод-Сойюдлю, Агдуздагское месторождение золота, Кызыл-Булагское золотодобывающее месторождение, а также Мехманское полиметаллическое месторождение. Эти месторождения имеют крупное промышленное значение.

Освобожденный от оккупации Кельбаджарский район Азербайджана богат прекрасной природой, благоприятным рельефом, подземными и наземными природными ресурсами, месторождениями минеральной воды, которые обладают лечебными свойствами, реками и озерами, а также памятниками истории и культуры. На территории Кельбаджарского района открыто 34 месторождения полезных ископаемых, включая руду, залежи золота, хрома, запасы ртути, месторождения строительных материалов и термальных вод. Как сообщает haqqin.az, об этом сказал Рауф Гаджиев, руководитель комиссии по организации и координации работ, проводимых Министерством экологии и природных ресурсов на освобожденных территориях Азербайджана.

Руководитель комиссии сообщил также, что Кельбаджарский район богат не только рудными и непрофильными месторождениями, но и термальными минеральными водами. Здесь расположены 2 крупных термальных минеральных водоема Истису и Тутгун, в которых добывали термальную и минеральную воды. В каждом из этих бассейнов есть по 4 месторождения. Такие как Мостчай, Гарасу, Алаллу, Тутгун, нижнее и верхнее Истису и Гештагское месторождение. Ежедневный дебит этих месторождений составляет 3080 кубических метров.

Крупнейшие реки Кельбаджарского района – Тертер и Хачын. Источник рек в горных ручьях формируется главным образом за счет подземных вод. Для оросительных и энергетических целей по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева в 1970-е годы на Тертерчае были построены водохранилища Сарсанг (общий объем 560 миллионов кубометров) и Суговушан (общий объем 5,9 миллиона кубометров ). Площадь бассейна реки составляет 2 650 квадратных километров, длина 184 километра, среднегодовой расход воды 23.1 кубометра в секунду, годовой объем стока 728 миллионов кубометров. Тертерчай имеет большое значение в экономике Азербайджана. Эта река важна в использовании как в сельском хозяйстве, так и в промышленности.

В то же время будет внесен весомый вклад в снижение зависимости Азербайджана от трансграничных рек. Хачынчай протекает по территории Кельбаджарского, Агдеринского и Бардинского районов. Источником воды этой реки являются грунтовые воды и атмосферные осадки. На Хачынчае построено водохранилище общей мощностью 23 миллиона кубометров.

В Кельбаджарском районе есть множество озёр: Бёюк Алагёль, Кичик Алагёль, Ганлыгёль, Дибгёль, Айрыгёль, Нахыргёль и Бёюкгёль. Они находятся между Восточным и Южным Гёйченским хребтом на территории Кельбаджарского района. Озёры образовались в результате извержения вулканов и обрывов рек. Бёюк Алагёль расположен на высоте 2729 метров над уровнем моря. Его площадь составляет 510 гектаров, длина 3 670 метров, максимальная глубина 9,4 метра. В Бёюк Алагёль впадают 7 рек. Самые крупные из них – Курбагалы и Азадчай. Озера образовано несколькими небольшими речками, определённую роль играют также подземные воды.

Общий лесной фонд Кельбаджарского района составлял до оккупации 80 019 гектаров, из них 73 165 гектаров были покрыты лесом. Здесь преобладал в основном дуб, бук, граб, клён, берёза и липа. Однако в результате экологического террора, совершённого Арменией против Азербайджана, враг вырубал, грабил, сжигал и продавал эти леса.

По словам Гаджиева, в кратчайшие сроки будет подсчитан ущерб, нанесенный лесам, наземным водам, биоразнообразию, рельефу, памятникам природы, истории Кельбаджарского района и приняты соответствующие меры.