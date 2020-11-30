Лидер армянской оппозиции: "Прежней Армении больше нет"

«Виноват один человек, и его зовут Никол Пашинян. И, к сожалению, этот человек до сих пор занимает должность премьер-министра Армении. То, что произошло, это все из-за его непрофессионализма, незнания элементарных вещей и непонимания, что он уже не обычный журналист, а руководитель страны. Он 2,5 года методично вел нашу страну к войне. Мы много раз его предупреждали, что такой подход к делам приведет к трагедии. Но, честно говоря, мы не предполагали, что трагедия будет такого масштаба. У нас почти пять тысяч убитых, почти 10 тысяч раненых, больше тысячи людей, пропавших без вести. И государство, к сожалению, ничего не делает для возвращения наших без вести пропавших, а также трупов, которые остались в зоне боевых действий». Об этом в интервью агентству ФАН заявил один из лидеров армянской оппозиции, экс-глава спецслужб Армении Артур Ванецян.

«О чем это говорит? Говорит о том, что, во-первых, в стране сейчас нет руководства. Республика Армения просто не имеет руководителя. Во-вторых, человек, который подписал этот позорный акт капитуляции, не имеет морального права предъявлять претензии к азербайджанской стороне. Я это говорю с большой горечью, и для меня это просто стыдно. Никол Пашинян во всех грехах обвиняет всех, кроме себя, он не берет на себя ответственность. В Армении есть одна большая проблема и ее зовут Никол Пашинян. Вот с его уходом нам удастся решить очень много вопросов, которые есть в нашей стране», - сказал он.

Ванецян добавил, что 2,5 года Никол Пашинян и его команда методично разрушали армяно-российские отношения.

«Ни для кого не секрет, что Россия и Армения исторически были стратегическими партнерами. С приходом к власти команды Пашиняна эти отношения ухудшались с каждым днем. В правительстве появились люди с антироссийскими взглядами. Никол Пашинян постоянно говорил, что он построил демократию, провел революцию, ему никто не указ, так как он человек, который является лидером всего мира. Но на самом деле оказалось так, что мы пришли к этой войне. Я хочу отметить, мы пришли к ней из-за того, что Никол Пашинян вместо реальной работы говорил какие-то популистические высказывания, выйдя из переговорного процесса в рамках Минской группы ОБСЕ.

Я лично его спрашивал публично, задавал вопрос: «Раскройте тайну, по какому документу или на какую тему вы ведете переговоры по нагорно-карабахскому конфликту?» – он цинично в парламенте ответил: «Кое-кто меня спрашивает, по какому документу я веду переговоры и о чем договариваюсь с азербайджанской стороной. О чем хочу, о том и договариваюсь». Это был дословный ответ Никола Пашиняна. И вот мы увидели, о чем он договаривался, он договаривался о сдаче наших исторических земель. В самом плохом сне мы не могли представить, что нагорно-карабахский конфликт решится так, как он решился», - сказал он.

Ванецян отметил, что в итоге армяне не получили статуса по Нагорному Карабаху, в итоге потеряли кроме тех семи районов, которые были около Нагорного Карабаха, еще и территории самого Нагорного Карабаха.

«То есть мы потеряли Шушу, мы потеряли Гадрутский район, город Гадрут. И в настоящее время азербайджанские вооруженные силы беспрепятственно заходят на любые территории Карабаха. И это безвластие и неумение защищать армянское население привели к тому, что наши мирные жители остались один на один с азербайджанскими вооруженными силами. К сожалению, вы правильно сказали, что Армения совсем другая и нет той гордой страны, которая была до недавнего времени», - сказал он.