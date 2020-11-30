Племянник Саргсяна признал предъявленные ему обвинения
Племянник экс-президента Армении Сержа Саргсяна Нарек Саргсян признал вину по предъявленному ему обвинению в хранении оружия.
Sputnik Армения сообщает, что адвокат представил ходатайство о рассмотрении дела в ускоренном порядке, которое было удовлетворено.
Нарек Саргсян (сын брата Сержа Саргсяна, экс-депутата Александра Саргсяна) был объявлен в розыск по подозрению в хранении оружия, боеприпасов, взрывчатки и наркотиков. В декабре 2018 года Интерпол обнаружил его в Праге, где он скрывался с паспортом на имя Франклина Гонсалеса. В декабре 2019 года его доставили в Ереван.