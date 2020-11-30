Бывшие лидеры карабахских сепаратистов признались, что призывали остановить войну

Бывшие лидеры карабахских сепаратистов Аркадий Гукасян и Бако Саакян отреагировали на последние заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна, касающиеся встреч с ними в дни войны в Карабахе. Экс-лидеры в своем заявлении указывают, что с первых дней войны поддерживали постоянную связь с лидером карабахских сепаратистов Араиком Арутюняном, обсуждая с ним ход войны, возможности переговоров и т.д.

"Следя за ходом войны, проводя многочисленные встречи и совещания с военными деятелями, командирами и бойцами, мы пришли к выводу, что нужно принять меры по немедленному прекращению огня. Об этом мы неоднократно говорили Араику Арутюняну, призывая его обратиться к премьеру Армении и сопредседателям МГ ОБСЕ", - говорится в обращении Гукасяна и Саакяна.

По их словам, 18 октября Арутюнян пришел к такому же выводу и обратился к ним за помощью. На прекращении огня настаивали также экс-президенты Армении Левон Тер-Петросян, Роберт Кочарян и Серж Саргсян.

"19 октября он подготовил соответствующие письма, адресованные лидерам стран-сопредседателей МГ ОБСЕ и премьер-министру Армении о прекращении войны и возобновлении переговорного процесса в рамках Минской группы ОБСЕ. Однако премьер Пашинян объяснил, что в сложившейся ситуации отправка писем потеряла свою актуальность. В этом вся истина", - говорится в заявлении.

Они заявляют, что в записях премьера Пашиняна есть моменты, не соответствующие действительности, но с целью избежать бессмысленных обсуждений они считают нецелесообразным касаться их.