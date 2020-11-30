Агван Варданян: «Пашинян собирался объявить о выходе Армении из ОДКБ»

Бывший депутат парламента от партии АРФ "Дашнакцутюн" Агван Варданян задал несколько вопросов властям Армении, содержащих, по его мнению, разоблачения, а также изложил не известные ранее факты о действиях и решениях властей.

Он, в частности, поинтересовался, был ли разговор за чашкой кофе, во время которого премьер-министру Николу Пашиняну рекомендовали не портить отношения с Россией и не срывать переговоры по Карабаху, так как это приведет к разрушительной войне с многочисленными жертвами. Тогда супруга премьера сказала: "Ну и что? Ну и погибнет 5 тысяч… Они что, хотят сохранить земли, но не хотят умирать?!".

По словам экс-депутата, в начале прошлого года Пашинян заявлял, что Россия, Служба нацбезопасности и руководство так называемой "НКР" готовят заговор против него, пишет Sputnik Армения.

Во второй половине 2019 года премьер якобы хотел выйти в "лайв" и объявить о выходе Армении из ОДКБ. От этого шага его отговорили с большим трудом, утверждает Варданян.