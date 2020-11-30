Родители без вести пропавших солдат попытались прорваться в Минобороны Армении

В Ереване собравшиеся перед зданием Министерства обороны Армении родственники без вести пропавших военнослужащих попытались прорваться в приемную ведомства, однако сотрудники полиции не позволили им этого сделать.

News.am сообщает, что полицейские построили кордон перед приемной, чтобы не допустить прорыва и прохода внутрь. «Ребята, по-братски, дайте нам войти», - обратились к полицейским участники акции, однако правоохранители оказали сопротивление.

Отмечается, что родственники без вести пропавших армянских военнослужащих уже около двух часов находятся перед зданием Минобороны, но до сих пор к ним никто не вышел.