Проект цифровой инфраструктуры AzerTelecom по дну Каспийского моря обсудили на “Туркментел 2020”

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Проект строительства волоконно-оптической кабельной линии между Азербайджаном и Туркменистаном (Транскаспийская волоконно-оптическая кабельная линия), реализуемый компанией AzerTelecom, магистральным интернет-провайдером, соединяющим Азербайджан с международной сетью интернета, обсудили на конференции «Туркментел 2020”, посвященной телекоммуникациям и ИТ Туркменистана. Председатель совета директоров AzerTelecom Фуад Аллахвердиев выступил на онлайн-конференции, прошедшей 24-25 ноября с участием официальных лиц и руководителей ведущих операторов связи Европы и Азии.

Он рассказал о формировании ”Цифрового Шелкового пути” (Digital Silk Way) между Европой и Южной Азией посредством Азербайджана и Туркменистана, проекте по проложению волоконно-оптической кабельной линии, проходящей по дну Каспийского моря (Транскаспийская волоконно-оптическая кабельная линия) по маршруту Азербайджан-Туркменистан, который составляет Каспийский сегмент этого глобального цифрового коридора. Фуад Аллахвердиев отметил, что интенсивная цифровизация в рамках четвертой промышленной революции тесно связана с проектами строительства цифровой инфраструктуры, а строительство магистральных волоконно-оптических кабельных линий между различными регионами обеспечивает более качественные услуги связи в этих регионах и ускоряет процессы цифровой глобализации.

"Строительство волоконно-оптической кабельной линии между Азербайджаном и Туркменистаном по дну Каспийского моря сформирует "Цифровой Шелковый путь" между Европой и Южной Азией. В 2019 году в Ашхабаде между Азербайджаном и Туркменистаном было подписано межгосударственное соглашение о проложении оптоволоконного кабеля. В марте этого года в Баку был подписан Меморандум о взаимопонимании по совместному строительству, владению и использованию волоконно-оптических линий связи между операторами проекта - компаниями AzerTelecom и Türkmentelekom", - заявил Фуад Аллахвердиев.