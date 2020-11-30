Генерал Конашенков о контроле над Лачинским коридором

Российские миротворцы контролируют Лачинский коридор шириной пять километров, по которому обеспечивается связь Нагорного Карабаха с Арменией, возвращение людей в места их проживания и движение гражданского автотранспорта. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"1 декабря в соответствии с трехсторонним заявлением президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения под контролем российских миротворческих сил азербайджанской стороне передан Лачинский район Нагорного Карабаха. Российскими миротворцами контролируется Лачинский коридор шириной пять километров. По нему обеспечивается связь Нагорного Карабаха с Арменией, безопасное возвращение людей в места их проживания и движение гражданского автотранспорта", - цитирует ТАСС Конашенкова.

По словам Конашенкова, режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения.