17:38

Бакинское транспортное агентство (БТА) представило Комиссии по безопасности дорожного движения при Кабинете министров предложения о создании специальной полосы движения для автобусов на 10 улицах и проспектах столицы. Об этом haqqin.az сказали в пресс-службе агентства. Отмечается, что данное предложение было рассмотрено Кабмином и одобрено: «На основании разрешения планируется организовать специальные автобусные полосы на проспектах Кара Караева, Гянджа, Ататюрка и Микаила Усейнова, на улицах Шарифзаде, Рашида Бейбутова, Ахмеда Раджабли, Музаффара Гасанова, Мухаммеда Хади, Фатали хана Хойского».

Основная цель организации полос движения - обеспечить свободное движение автобусов на регулярных и скоростных линиях, что особенно важно в условиях пандемии. Специальные автобусные полосы также необходимы для обеспечения комфорта пассажиров, стимулирования использования общественного транспорта и повышения доверия к общественному транспорту после пандемии.

Создание полос позволит увеличить среднюю скорость движения автобусов, что сократит время в пути пассажиров. Беспрепятственное движение автобусов без пробок по полосе позволит лучше регулировать интервал движения. В то же время значительно сократится количество длительно ожидающих автобусов на остановках. Этот фактор также является важным фактором при нынешней пандемии. После организации таких полос интервал между автобусами стабилизируется в часы пик, а при наличии ограничений движения средняя скорость увеличится с 6 км/ч до 25 км/ч, время задержки пассажиров в пути уменьшится с 20 минут до 4 минут.