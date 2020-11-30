Как сообщили haqqin.az в Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан, Азербайджан привержен своим обязательствам, вытекающим из норм международного гуманитарного права и принципов гуманизма.

Одна из задач, вытекающих из трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, подписанного Президентом Азербайджана, Президентом России и премьер-министром Армении, заключается в обеспечении обмена пленными, заложниками и телами погибших в гуманитарных целях.

В информации отмечается, что азербайджанская сторона регулярно предоставляла информацию о военнопленных армянах Международному Комитету Красного Креста (МККК) и командованию миротворческих сил Российской Федерации, создавала все условия для посещения их представителями МККК, организовывала телефонную связь некоторых пленных со своими родителями.

«В армянских социальных сетях целенаправленно распространяется ложная информация о том, что на военном параде по случаю победы Азербайджанской Республики будут показаны армянские пленные, с ними обращаются бесчеловечно. Мы категорически опровергаем эту информацию, она необоснованна и не соответствует действительности. Заявляем, что демонстрация военнопленных, унижение их не присуще азербайджанскому народу и армии.

Армения, игнорируя нормы международного гуманитарного права, права человека, а также обязательства Женевских конвенций, к которым она также присоединилась, как и в Первой Карабахской войне, скрывает азербайджанских пленных от международных организаций, не дает своевременной информации о них, кроме того, бесчеловечно обращается с ними, ставя их жизнь под угрозу», - говорится в заявлении.

В комиссии подчеркнули, что главной причиной пленения армянских военнослужащих являются агрессия и оккупационная политика Армении.

«Заявляем, обращаясь к армянским матерям, что главным виновником проблемы, связанной с возвращением их детей, является демонстрирующее неконструктивную позицию руководство Армении», - говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что Азербайджан является сторонником обмена пленных и заложников по принципу «всех на всех».

Согласно информации, продолжаются контакты с МККК и командованием миротворческих сил Российской Федерации для определения судьбы наших военнослужащих, которые считаются без вести пропавшими.