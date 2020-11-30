Морские пехотинцы Военно-морских сил Азербайджана, проявившие высокий профессионализм в Отечественной войне, завершили свои миссии и вернулись в воинскую часть, сообщает Минобороны.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность нашей страны. Был исполнен Государственный гимн в сопровождении военного оркестра.

Командующий Военно-морскими силами контр-адмирал Субхан Бекиров от имени руководства Министерства обороны выразил им благодарность за проявленные навыки и профессионализм.

В завершение была сделана фотография на память.