В центре армянской столицы Еревана, на перекрестке проспекта Маштоца и улицы Туманяна, активисты, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, остановили троллейбус. Некоторые взобрались на троллейбус и подожгли пиротехнические фаеры, а также развернули флаг Армении.

Акция протеста началась вечером во вторник в центральной части Еревана. Демонстранты перекрывают центральные улицы города, в том числе центральный проспект Маштоца, создавая заторы, сообщает «Спутник-Армения».

Ранее противники премьера попытались перекрыть один из центральных проспектов армянской столицы, но были оттеснены полицейскими. Часть участников акции направились к зданию правительства.

Полиция Еревана сообщила о задержанных оппозиционерах, требовавших отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Они выкрикивают «Никол предатель», «Никол уходи».

Сотрудники полиции спускают активистов с крыши троллейбуса, чтобы доставить в участок. По предварительным данным полиции, задержаны около 40 человек.

Полиция применила силу в отношении журналистов и операторов, некоторых пытались подвергнуть приводу. Позже замначальника полиции Еревана Артур Худинян заявил, что это произошло случайно.

«Если бы они родину защищали так, как свои кресла, мы бы не проиграли войну. Пашинян лично поручил правоохранителям ликвидировать всех, кто угрожает продлению его правления. Мы не намерены отступать и предпримем все методы в рамках закона, которые приведут к его отставке», – сказала журналистам член центрального управления Молодежного союза АРФД Кристине Варданян.

Водители проезжающих автомобилей остановили транспортные средства и присоединились к протестующим. На место были стянуты силы полиции, которые стали подвергать приводу участников акции. Пока протестующих сажали в полицейские автомобили, стоящие в пробке автомобили сигналили в знак солидарности с активистами.

Проспект Маштоца частично закрыт для проезда транспорта. На месте находится большое число полицейских. К месту стягиваются и граждане.