Лавров об обмене пленными в Карабахе

Россия не наблюдает действий по намеренному затягиванию обмена военнопленными и телами погибших со стороны участников конфликта в Нагорном Карабах е, однако существуют объективные сложности для продвижения в этом процессе. Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел стран - участниц Организации договора о коллективной безопасности (СМИД ОДКБ) в онлайн-формате, передает ТАСС.

«Тут трудно говорить о каких-то преднамеренных шагах по затягиванию этого процесса обмена военнопленными и телами погибших, мы их не видим. Но то, что есть объективные сложности, которые сейчас, я надеюсь, будут быстрее решаться, — это факт», - отметил Лавров.

Он отметил, что, «учитывая рельеф местности и то, как военные действия в Карабахе развивались, сразу по их прекращении очень трудно было заниматься этими вопросами, тем более в отсутствие четких списков тех, кто считается пропавшими без вести».

«Будем надеяться, что с подключением специалистов из профильной международной структуры (МККК) дело пойдёт быстрее. Наши миротворцы в меру своих возможностей, конечно, будут оказывать содействие», - добавил российский министр.

«И, конечно же, военачальники с обеих сторон должны иметь очень четкие списки лиц, которые считаются пропавшими без вести, чтобы можно было более предметно, более конкретно этим заниматься», - добавил министр.