«Семьи героев, погибших в боях за территориальную целостность нашей страны, и потерявшие здоровье бойцы охвачены комплексной системой социального обеспечения в соответствии с поручением главы государства». Об этом haqqin.az сказал заведующий отделом по связям с общественностью и коммуникациям Министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыбов.

Касаясь высказываний пользователей соцсетей о выделении семьям шехидов и инвалидам войны лишь пенсий, Фазиль Талыбов опроверг эту информацию. Они получают и другие социальные выплаты (пенсии, пособия), также реализуются различные социальные программы для этих категорий граждан.

Наследники шехидов получают единовременную страховку в размере 11 тысяч мнатов, инвалиды войны 1-ой группы - страховку в размере 8800 манатов, 2-ой группы – 6600 манатов, 3-ей группы – 4400 манатов.

Помимо этого, члены семей шехидов и инвалиды войны получают в зависимости от стажа пенсии или же социальные пособия в среднем 400 манатов. К страховой части их пенсии добавляется надбавка в размере 55-100 манатов. Им выплачивается ежемесячная президентская пенсия в размере 210-330 манатов. Дети шехидов и инвалидов войны освобождены от оплаты обучения. Инвалиды войны бесплатно обеспечиваются протезами и средствами реабилитации. Ежегодно они проходят санитарно-курортное лечение бесплатно. Им отдается преимущество в привлечении к активным программам занятости. Для всех работодателей (государственных и частных) установлены обязательные квоты для обеспечения их занятости. Для членов семьи шехида и инвалидов войны в налоговом, трудовом и др. законодательстве предоставляется ряд преимуществ.

«Самое главное, государство предоставляет нуждающимся в улучшении жилищных условий семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны квартиры и частные дома, а также автомобили. До сих пор этой категории граждан предоставлено около девяти тысяч квартир и частных домов, а также около семи тысяч автомобилей. Эта программа успешно реализуется и в настоящее время. Так, семьи шехидов и инвалиды войны ежемесячно получают в среднем 700 манатов в месяц, страхование жилья и автомобиля, а также единовременную страховую выплату. Помимо этого, регулярно ведется работа по дальнейшему совершенствованию этих выплат и их социальной защиты», - отметил Фазиль Талыбов.