Во вторник Азербайджан завершил возвращение территорий, уступленных Арменией по мирному соглашению при посредничестве России, положившему конец шестинедельным ожесточенным боевым действиям из-за Нагорного Карабах а. Как сообщает haqqin.az, об этом говорится в репортаже агентства Ассошиэйтед Пресс (Associated Press).

«Мы все жили одной мечтой, и теперь мы ее осуществили, - сказал Алиев в обращении к народу. - Мы одержали победу на поле боя и на политической арене, и эта победа открывает новую эру для нашей страны. Это будет эпоха развития, безопасности и прогресса».

Нагорный Карабах находится в составе Азербайджана, но был под контролем этнических армянских сил, поддерживаемых Арменией, после того, как сепаратистская война там закончилась в 1994 году. Эта война оставила в руках армян не только сам Нагорный Карабах, но и значительные прилегающие территории.

За 44 дня ожесточенных боев, начавшихся 27 сентября, азербайджанские военные разгромили армянские силы и глубоко вклинились в Нагорный Карабах, вынудив Армению принять мирное соглашение при посредничестве России, которое вступило в силу 10 ноября. Соглашение предусматривало возвращение значительной части Нагорного Карабаха под контроль Азербайджана, а также требовало от Армении передать все районы, которые она удерживает за пределами сепаратистского региона.

Лачинский район, расположенный между Нагорным Карабахом и Арменией, был последним из трех районов вокруг Нагорного Карабаха, который был сдан армянскими войсками во вторник.