Учитель географии Гурбан Гасанов хочет вернуться в Лачин они о нас
Во вторник Азербайджан завершил возвращение территорий, уступленных Арменией по мирному соглашению при посредничестве России, положившему конец шестинедельным ожесточенным боевым действиям из-за Нагорного Карабаха. Как сообщает haqqin.az, об этом говорится в репортаже агентства Ассошиэйтед Пресс (Associated Press).
Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал восстановление контроля над этими территориями «исторической победой».
«Мы все жили одной мечтой, и теперь мы ее осуществили, - сказал Алиев в обращении к народу. - Мы одержали победу на поле боя и на политической арене, и эта победа открывает новую эру для нашей страны. Это будет эпоха развития, безопасности и прогресса».
Нагорный Карабах находится в составе Азербайджана, но был под контролем этнических армянских сил, поддерживаемых Арменией, после того, как сепаратистская война там закончилась в 1994 году. Эта война оставила в руках армян не только сам Нагорный Карабах, но и значительные прилегающие территории.
За 44 дня ожесточенных боев, начавшихся 27 сентября, азербайджанские военные разгромили армянские силы и глубоко вклинились в Нагорный Карабах, вынудив Армению принять мирное соглашение при посредничестве России, которое вступило в силу 10 ноября. Соглашение предусматривало возвращение значительной части Нагорного Карабаха под контроль Азербайджана, а также требовало от Армении передать все районы, которые она удерживает за пределами сепаратистского региона.
Лачинский район, расположенный между Нагорным Карабахом и Арменией, был последним из трех районов вокруг Нагорного Карабаха, который был сдан армянскими войсками во вторник.
56-летний Гурбан Гасанов, который 26 лет назад был вынужден бежать из Лачина вместе со своей семьей, сказал, что очень хочет вернуться.
«Я и вся моя семья мечтаем вернуться в нашу родную деревню, - сказал он Ассошиэйтед Пресс. - Мне не хватает слов, чтобы объяснить, как сильно мы хотим вернуться. Я учитель и хочу учить детей географии».
Гасанов сказал, что недавно он видел на видео свою деревню и его неповрежденный дом, один из десятка уцелевших.
Перед передачей территорий некоторые этнические армяне поджигали дома, что оскорбило азербайджанцев. «Я надеюсь, что армяне не сожгли его, как это сделали в Кельбаджарском районе», - сказал он.