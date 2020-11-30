77-летний Вельеддин Исмаилов готов жить в палатке, но в своем родном Кельбаджаре они о нас
В среду (25 ноября) президент Азербайджана пообещал восстановить и возродить Кельбаджарский район, последнюю территорию, которую армянские силы уступили в результате перемирия, положившего конец шестинедельным ожесточенным боевым действиям за Нагорный Карабах. Как сообщает haqqin.az, об этом передает агентство Associated Press.
«Мы восстановим Кельбаджар, пусть никто не сомневается в этом, и жизнь туда вернется», - сказал президент Ильхам Алиев в обращении к народу вскоре после ввода азербайджанских войск в район.
Накануне передачи района несколько этнических армян, покинувших Кельбаджар, подожгли дома, в которых проживали. Этот акт оскорбил азербайджанцев, которые раньше жили в Кельбаджаре и бежали оттуда, так как в начале 1990-х район попал под контроль Армении.
«То, что происходит в Кельбаджаре, это вандализм. Сжигаются не только наши дома, но и школы, дома культуры, другие гражданские объекты, которые армяне не строили, леса и даже скот», - сказал агентству Вельеддин Исмаилов.
77-летний мужчина рассказывает, что он бежал из Кельбаджара с женой и тремя маленькими детьми, когда армяне захватили эту землю, и их большой дом теперь разрушен. Но он готов вернуться, чтобы восстановить город и построить новый дом для своей семьи.
«Нет большего счастья, чем жить в родном городе. Я и вся моя семья готовы отправиться туда прямо сейчас, жить там в палатке, потихоньку восстанавливая родной Кельбаджар. С моими взрослыми детьми, внуками мы построим дом еще лучше», - сказал Исмаилов.
Жители Нагорного Карабаха, бежавшие в Армению из-за боевых действий, также возвращаются в свои дома после окончания боевых действий. Минобороны России заявило в среду, что только за последние 24 часа более 2 тысяч человек вернулись в Нагорный Карабах из Армении при содействии российских миротворцев, в результате чего их общее число составляет сейчас почти 15 тысяч человек.