В среду (25 ноября) президент Азербайджана пообещал восстановить и возродить Кельбаджарский район, последнюю территорию, которую армянские силы уступили в результате перемирия, положившего конец шестинедельным ожесточенным боевым действиям за Нагорный Карабах. Как сообщает haqqin.az, об этом передает агентство Associated Press.

«Мы восстановим Кельбаджар, пусть никто не сомневается в этом, и жизнь туда вернется», - сказал президент Ильхам Алиев в обращении к народу вскоре после ввода азербайджанских войск в район.

Накануне передачи района несколько этнических армян, покинувших Кельбаджар, подожгли дома, в которых проживали. Этот акт оскорбил азербайджанцев, которые раньше жили в Кельбаджаре и бежали оттуда, так как в начале 1990-х район попал под контроль Армении.