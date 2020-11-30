Греция испытала ЗРК С-300 близ побережья Турции

Греция испытала зенитные ракетные комплексы (ЗРС) С-300 российского производства в ходе военных учений в Восточном Средиземноморье близ побережья Турции. Об этом сообщает AMN News.

По данным агентства, учения проходили с 23 по 27 ноября на военном полигоне на острове Крит. В них также приняли участие военные из США, Германии и Нидерландов.

Как пишет Daily Sabah, помимо С-300, в маневрах греческих военных были задействованы и другие системы противовоздушной обороны (ПВО) российского и советского производства, например, ЗРС «Тор-М1» и «Оса-АКМ», а также системы ПВО средней и малой дальности американского и немецкого производства.

Издание отмечает, что в Турции учения на Крите уже назвали провокацией и раскритиковали власти США за их «лицемерную позицию»: ранее Вашингтон неоднократно выступал против покупки Анкарой российских комплексов С-400 и угрожал применить в отношении нее санкции.