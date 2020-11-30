Назарбаев опроверг слухи о переносе столицы Казахстана в Туркестан

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев опроверг слухи о возможном переносе столицы республики из города Нур-Султан в Туркестан (на юге страны). Об этом сообщило международное агентство "Казинформ", которое приводит слова из интервью Назарбаева в фильме о Туркестане, показанном во вторник на телеканале "Казахстан".

"Оснований для этого нет. Однако надо отметить, что у этого города [Туркестана] очень большая история", - сказал Назарбаев, комментируя слухи в социальных сетях о возможном переносе столицы в Туркестан.

Первый президент Казахстана отметил, что история Туркестана имеет весомое значение для всего тюркского мира и последователей ислама. "Они почитают это место, хотят увидеть его. Поэтому, наверное, и возникают мысли о переносе столицы", - пояснил он.

Назарбаев подчеркнул, что будут продолжены работы по развитию нынешней столицы Казахстана. "Мы будем далее развивать свою столицу. Ранее в ней проживало около 200 тысяч человек, сейчас она превратилась в большой город с населением в 1,2 млн человек", - уточнил первый президент Казахстана.

Город Туркестан является административным центром Туркестанской области (ранее Южно-Казахстанской области). Сейчас здесь ведется активное строительство и восстановление памятников архитектуры, что породило в социальных сетях слухи о возможном переносе столицы из Нур-Султана в Туркестан.