В своем аккаунте в Twitter он сделал репост публикации об освобождении Лачина и прокомментировал его так: "Не могу дождаться, чтобы посетить".

С первых дней Второй Карабахской войны певец выражал поддержку Азербайджану на своих страницах в соцсетях.

Сами Юсуф родился 21 июля в 1980 году в Тегеране в азербайджанской семье. В возрасте трех лет с семьей переехал в Лондон, выпускник Королевской академии музыки. Сами Юсуф не раз посещал Азербайджан, выступал с концертами, принимал участие в различных проектах, среди которых Фестиваль Насими. В его репертуаре множество азербайджанских композиций, на которые были сняты клипы.