Если первоначально речь шла о засаде и обстреле машины Фахризаде четырьмя нападавшими, то сейчас иранские власти утверждают, что вся атака осуществлялась дистанционно. Бронированная машина, в которой находились ученый и его жена, двигалась по улице города Абсард в сопровождении трех автомобилей охраны, когда по какой-то причине конвой остановился и Фахризаде вышел. В этот момент раздались выстрелы из пулемета, смонтированного на автомобиле «ниссан», припаркованном в ста пятидесяти метрах. После обстрела, во время которого Фахризаде был смертельно ранен, «ниссан» взорвался. Покушение осуществлялось с помощью сложной электронной техники. Как считают иранцы, по всей вероятности, управление оружием велось через спутник.

Напомним, бригадный генерал Корпуса стражей исламской революции и профессор физики из университета имама Хусейна считается отцом оружейной ядерной программы Ирана. Один из представителей иранских властей сказал, что за последние двадцать лет поступало столько сообщений о готовящихся покушениях на Мохсена Фахризаде, что силы безопасности к ним привыкли и в этот раз оказались совершенно не готовы.

Али Шамхани, секретарь Высшего национального совета безопасности Ирана, обвинил в нападении Израиль и, что интересно, «Моджахедин-э Халк» - Организацию моджахедов иранского народа. Эта леворадикальная организация в 80-е годы развернула настоящую террористическую войну против исламского режима. Только в 1981 году от рук ее боевиков погибли президент, премьер-министр, председатель Верховного суда и министр внутренних дел Ирана, не считая чиновников рангом поменьше. Члены «Моджахедин-э Халк» принимали участие в ирано-иракской войне в передовых отрядах иракской армии. Правда, после оккупации Ирака американцами и их союзниками организация была разоружена, а часть членов оказались в заключении, и отчего сейчас о ней вспомнили, не очень понятно: то ли из желания побыстрее показать какой-то успех в расследовании, то ли действительно есть какие-то реальные основания.

Пока Израиль с союзниками озабочен тем, чтобы последние дни пребывания Трампа в Белом доме использовать для борьбы со своим заклятым врагом, Европа уже настроена на смену политики США в отношении Ирана. Члены Европейского совета по международным делам выступили с призывом к европейским правительствам работать вместе с администрацией Джо Байдена для сохранения и поддержания ядерной сделки с Ираном, той самой, против которой выступают Израиль, США и Саудовская Аравия. Среди авторов заявления авторитетные фигуры – бывший посол Германии в США Вольфганг Ишингер, бывший премьер-министр и министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт, бывший посол Франции в США Жан-Давид Левит. Они считают, что Ирану надо дать шанс выполнить свою часть соглашения, из которого Трамп вывел Соединенные Штаты.