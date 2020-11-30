Александр Караваев, специально для haqqin.az 21:47

Ильхам Алиев объявил о новой, постконфликтной эпохе, выдвигая инициативу создания пятисторонней политэкономической платформы с участием России, Турции и государств Южного Кавказа. Следует, однако, определиться, с какими посылами и результатами подошли ключевые участники к этой новой эпохе. Благодаря четко выверенной политической стратегии и решимости президента Азербайджана, буквально за полтора месяца Баку удалось произвести смещение регионального геополитического разлома таким образом, чтобы, во-первых, регион избавился от скверны деформации постсоветского этносепаратистского конфликта и агрессивно-милитаристского изоляционизма, а во-вторых, обозначить площадку восстановления позитивного социально-экономического добрососедства. Что взрастет на этой площадке - покажет будущее. Но место под «сад, которому цвести» уже расчищено.

И произошло это настолько быстро, что прошлые политические планы внутренних и внешних игроков, общественные ожидания и даже стратегии мгновенно отстали от стремительного потока событий. Помнится, ещё недавно активно обсуждали, нужно ли вступать Азербайджану в ЕАЭС, если Москва поможет решить карабахскую проблему. И вот - проблема решена. Новый облик региона уже практически очерчен, но совершенно непредсказуемым образом и собственными силами - силами Баку. Никаких обязательств или долгов перед Москвой и Анкарой. Во всяком случае о таковых не известно. Одним словом, если сами азербайджанцы и верили в такой конечный результат как в некое «светлое будущее» и даже сходились в деталях реализации, то окончательная картина из пазлов этих элементов оказалась во многом неожиданной. Реальность, которую отодвигали в какие-то «будущие десятилетия», уже наступила. И это стало обескураживающим для наблюдателей со всех сторон, но только не для Ильхама Алиева в Баку. Как так, Азербайджан сам сумел? Наверняка ему помогла турецкая армия и арабские боевики под наркотиками - других объяснений у тех, кто не верил в способности азербайджанцев преодолевать сложнейшие препятствия, не нашлось. Это похоже на то, как в конце 2000-х удивлялись преображению старого Баку в современный мегаполис. Но теперь речь о более серьезном, глубинном свершении.

Неожиданно реальная территория Азербайджана расправилась и стала совпадать с картой той огромной птицы, которая все эти годы висела в стране повсюду - от детского сада до самых высоких кабинетов. Еще не совсем понятно, как лучше обустроить возвращенные регионы, сформировать группы инвесторов и запустить новые проекты, а уже возникает вопрос, как конструировать политическое пространство с Арменией. И хотя сейчас этот пункт новой программы не первостепенный в сравнении с восстановлением жизни на двадцати процентах собственной территории, но процесс обустройства границы, делимитации, возможное открытие погранпереходов и транспортных артерий уже на повестке. В то же время неясно, что ожидает Армения от открытия транспортных артерий? Понятно, что наиболее привлекательное направление для экспорта - в сторону Карса и турецких средиземноморских портов, но насколько быстро это может быть реализовано, учитывая отсутствие логистики, но при наличии политических барьеров в виде армянских санкций против турецкого импорта. До полной нормализации путь предстоит немалый…. Самая насущная экономическая проблема Армении сегодня - стоимость ГСМ и топлива. Большая часть внешнего долга страны сформирована этой сферой, здесь же основные налогоплательщики - поставщики газа и владельцы АЗС, и лишь затем производители табачных изделий, продовольствия и субъекты горнорудной промышленности. Но если доставка топлива из РФ будет осуществляться через территорию Азербайджана, она ведь тоже не будет бесплатная. Соответственно, нужно на экспертном уровне обсуждать тарифы и возможные схемы. Это тоже в ближайшей повестке трехсторонних отношений Баку - Москва - Ереван.

Что говорить, реальность изменилась настолько быстро, что если совсем недавно этот треугольник как таковой мы мыслили исключительно в контексте МГ ОБСЕ, то есть встреч глав МИД и руководства, не более, то теперь совсем иные перспективы. Фактически уже без необходимости самой Минской группы. Вероятно, повысится активность и значение структур и рамочных документов СНГ. Эту организацию многие списали как формальный клуб первых постсоветских президентов, приватизировавших советское инфраструктурное и экономическое наследие. Наверное, отчасти это так и было. Но за последние годы именно здесь шли активные процессы торгово-экономической гармонизации на стыке ЕАЭС и постсоветского пространства. Большую роль теперь играет Узбекистан, и не столько благодаря своему текущему председательству в СНГ, сколько ввиду динамичного подхода Ташкента ко многим процессам. Азербайджан тоже активно поддерживал работу аппарата и был инициатором ряда соглашений. Но ныне есть возможность для нового дыхания в работе над экономической повесткой азербайджано-армянских отношений. Если она не сойдет с орбиты, то деятельность МГ ОБСЕ может совершенно измениться. Не исключено, что группа перейдет к регулированию и мониторингу гуманитарных контактов. Хотя на этой арене неожиданно появилась именно Россия, которую раньше воспринимали больше как силового модератора, тогда как Евросоюз исключительно - «мягко-цивилизованного». Однако шоры евромеханизмов с глаз сообществ Армении и Азербайджана тоже враз спали. В принципе, неожиданна и новая роль России как устроителя мирной жизни. Обустройство границ и постепенная интеграция карабахского анклава - это тоже внезапная реальность, которая не прочитывалась еще в сентябре этого года. Наконец, перед Азербайджаном встал вопрос - требовать ли и в какой форме контрибуций, если необходимость выплат за незаконную оккупацию перейдет в практическую плоскость. Если довести дело до международного признания, а это достаточно трудно, учитывая отсутствие международной коалиции, то сам процесс «оплаты долга» может принимать различные формы - и нужно найти такую, которая будет по силам Армении. А возможно, и перенести данный процесс в будущее ради налаживания отношений. Ведь Азербайджан не мстит. В этом смысле самые серьезные изменения предстоят Армении. Этой стране нужен свой Гейдар Алиев. Хуже, чем было зимой в 1992-1993-го, и затем в 2009 году, в Армении, вероятно, уже не будет, но кризис надвигается серьезный. С потерей экономической базы Карабаха и захваченных азербайджанских районов Армения лишится части экспорта золотой руды, части баланса рынка зерна, ресурса пастбищ, будут потери и в туризме. Насколько они окажутся значимы? Напомним, что мировой кризис 2009 года снизил ВВП Армении более чем на 14%, несмотря на крупные кредиты от международных организаций. Основными причинами кризиса стали резкое сокращение строительного сектора и снижение денежных поступлений от рабочих, уехавших на заработки за рубеж.

Похожая ситуация стала складываться ещё до пандемии, но сейчас она усугублена как глобальным торможением, так и военным разгромом. Пашинян ищет, на что опереться в экономической повестке: от разблокирования дорог до стратегии «Армения 2050». Вероятно, он будет просить и новые займы в России. В целом эти задачи решаемы и в прежней экономической парадигме. Проблема в другом - перед Пашиняном или новым армянским руководителем стоит тройной вызов, три ловушки. Первая. Ловушка слабого авторитаризма, мимикрирующего под демократию. И это самый худший вариант из прочих авторитарных тенденций в СНГ, где были и остались хотя бы фигуры реальных нацлидеров, отвечающих за страну своей собственной жизнью, жизнью своих семей. Вторая. Ловушка элит внешнего управления, использующих доверие населения к идеологии диаспоры, видящей будущее родины через мифы архаики типа – «остров Армения в кольце исламских врагов». Третья. Объективные ловушки ограничений экономического роста в стороне от транспортной ренты, без ресурса морского туризма и углеводородной базы. Вторая карабахская - это не война в традиционном понимании. Это шанс на изменение. Своего рода момент перехода, из которого все могут выйти сильными, с приобретениями. Даже проигравшие на поле боя. Армении нужен лидер, способный изменить национальную парадигму. Это сложнее, чем просто провести реформы, привлечь инвесторов и запустить популярную «иновационно-зеленую» экономику. Нужно выработать какой-то комплекс идей, способных адаптировать национальное сознание к новой реальности маленькой страны, которой надо решить свои большие проблемы, используя остроумные и неожиданные ходы в мирном строительстве. России же как влиятельному арбитру необходимо выработать нетривиальные подходы для сближения сообществ конфликтующих историй. Когда-то это удалось сделать в азербайджано-российских отношениях, несмотря на события 20 января. Теперь нужно вернуть доверие Армении и примирить ее с Азербайджаном.