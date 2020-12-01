На улице города Абсард, в семидесяти километрах от Тегерана, четырьмя нападавшими был расстрелян автомобиль Мохсена Фахризаде, руководителя ядерной программы Ирана. Доставленный в больницу ученый скончался, его телохранитель был ранен. Перед началом перестрелки свидетели слышали взрыв. Место нападения заблокировали силы безопасности, но сообщений о том, что нападающие задержаны или ликвидированы, не поступало.

Имя Фахризаде стало широко известно после того, как на профессора физики из университета имама Хусейна в звании бригадного генерала Корпуса стражей исламской революции указал в 2018 году премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. Он был назван руководителем ядерной программы Ирана и ответственным за то, что тайным образом идет разработка атомного оружия. Фактически этим заявлением Нетаньяху открыто объявил об охоте на Фахризаде. Хотя в разведывательных кругах он был давно известен и служил желанной целью для Моссада. Но опасаясь покушений, Мохсен Фахризаде не принимал участия даже в международных переговорах в Вене, где обсуждалось будущее иранской ядерной программы. Это был один из самых охраняемых иранских деятелей, и то, что его удалось ликвидировать, – колоссальный провал тех, кто отвечал за безопасность ученого.

Ликвидацию ключевой фигуры в ядерной программе Ирана сложно не связать с опасениями Израиля, США и Саудовской Аравии, что новый президент США снова вернется к «ядерной сделке» с Тегераном. Недавняя тайная встреча Нетаньяху, Помпео и принца бин Салмана в саудовском городе Неоме наверняка была посвящена этому обстоятельству. СМИ указывали, что израильский премьер брал на эту встречу главу Моссада Йоси Коэна. Была ли операция в Абсарде делом только израильских специалистов или в ней поучаствовали партнеры из других стран, можно только гадать. Израиль никогда не комментирует подобные акции.

Иранские ученые, участвующие в ядерных разработках, – постоянный объект внимания зарубежных спецслужб. В январе 2010 года в Тегеране был подорван Масуд Али Мохаммади, тоже физик-ядерщик из университета имени имама Хусейна. В ноябре того же года была попытка ликвидации преподавателей университета Бешехти в Тегеране. Профессор Маджид Шахрияри был убит, его коллега Ферейдун Аббаси Давани ранен.

Очевидно, помимо прямого удара по кадровому потенциалу Ирана, в котором такие специалисты, как Фахризаде, на вес золота, операция по его ликвидации была направлена на то, чтобы максимально затруднить новой американской администрации нормализовать отношения с Тегераном. Сейчас из Исламской республики звучат призывы о мести, и это, конечно, не лучший фон для возобновления конструктивных переговорных отношений. Поставленная задача – нанести двойной удар – была выполнена. Кем именно, возможно, мы узнаем через много лет. Или никогда.