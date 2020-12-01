О чем говорили Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу

1 декабря состоялся телефонный разговор между главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Министры обменялись мнениями по поводу выполнения трехстороннего соглашения от 10 ноября. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поздравил Азербайджан с освобождением вслед за Агдамским и Кельбаджарским Лачинского района.

Было отмечено, что выполнение подписанного заявления важно для обеспечения прочного мира и безопасности в регионе.

Министры также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.