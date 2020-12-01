Американцы заинтересовались азербайджанской «обманкой» в Карабахе

«Для ознакомления в летном этапе курсов по тактике и вооружениям будут участвовать два летательных аппарата, предоставленные подрядчиком, в качестве реалистичного условного противника во время выполнения заданных лётных упражнений в соответствии с указаниями командующего MAWTS-1 (первая эскадрилья обучения вооружениям и тактике авиации морской пехоты)», - указывается в документе.

В его тексте говорится, что Пентагон заинтересован в покупке этой техники для ознакомления американских инструкторов с ее возможностями.

Минобороны США хочет приобрести российский вертолет Ми-24 или Ми-17, а также самолет Ан-2 («Кукурузник»). Как передаёт haqqin.az, об этом сообщает RT со ссылкой на уведомление к потенциальному контракту.

Эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин объяснил, зачем Пентагону понадобились устаревшие российские аппараты и как это связано с войной в Нагорном Карабахе.

По словам Бориса Рожина, скупка образцов советской и российской техники — обычная практика для США.

«Это делается для ее изучения, проверяются ее сильные и слабые стороны, возможности противоборства с американскими образцами вооружения. Также российскую и советскую технику закупают для поставок третьим странам. Например, для Афганистана и Ирака США закупали советские вертолеты», — рассказал военный эксперт.

Рожин обратил особое внимание на интерес Пентагона к Ан-2. Эксперт не исключил, что желание США приобрести самолет может быть связано с войной в Карабахе.

«Можно отметить закупку Ан-2. Скорее всего, это связано с изучением его эффективности в Карабахе, где Азербайджан активно применял Ан-2 для вскрытия систем ПВО Армении», — считает эксперт.

Эксперт напомнил, что Ан-2, Ми-24 и Ми-17 уже несколько десятилетий находятся на вооружении. Вряд ли эти машины могут иметь какие-то секреты, важные для США.

«Россия не использует Ан-2 активно, Ми-24 уже уходят, на смену идут более современные вертолеты, поэтому говорить о том, что американцы узнают какие-то секреты, не приходится», - подытожил Рожин.

Отметим, что впервые в мировой военной истории тактику выявления местоположения систем ПВО противника с помощью небольших беспилотных гражданских самолетов применила азербайджанская армия. Так, с первых дней начала боевых действий в Нагорном Карабахе известный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян практически ежедневно браво рапортовал о том, что сбит истребитель-бомбардировщик ВВС Азербайджана. После первых двух недель боев число «сбитых» самолетов исчислялось уже десятками и можно было сделать вывод, что в арсенале ВВС Азербайджана самолетов больше не осталось. Однако армянская сторона продолжала сообщать о сбитых самолетах и удивлялась тому, что летчики сбитых самолетов не катапультируются.

Наконец стало известно, что все эти сбитые самолеты – оставшиеся с советских времен и оснащенные несколько лет назад беспилотной системой Ан-2, более известные как «кукурузники». Они специально направлялись на позиции противника, и системы ПВО ВС Армении сразу же их обнаруживали и открывали по этим самолетам огонь. «Кукурузник» сбивали, но Азербайджанская армия определяла позиционные районы средств ПВО ВС Армении и уничтожала эти комплексы артиллерией или ударными дронами.