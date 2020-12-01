В Турции новый рекорд по суточной смертности от COVID-19

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 30 110, умерли 190 человек, это наибольший показатель с начала пандемии, свидетельствуют данные Минздрава страны.

Как заявил ранее глава ведомства Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в ряде регионов Турции, в том числе в Стамбуле, достигла третьего пика. В течение последней недели в стране неоднократно фиксировались рекордные показатели новых случаев коронавируса и смертей от него за сутки. В понедельник число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 31 219, умерли 188 человек, оба показателя стали наибольшими с начала пандемии.

"Сегодня выявлено 30 110 новых случаев COVID-19. Умерли 190 больных, с начала пандемии - 13 936. В тяжелом состоянии находятся 5303 больных", - говорится в сводке турецкого Минздрава.