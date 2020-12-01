В Британии более 13 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Великобритании за минувшие сутки составило 13 430, умерли от коронавируса 603 человека, свидетельствует данные Минздрава.

Днем ранее диагноз был подтвержден у 12 330 человек, скончались 205 пациентов.

Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 1 643 086 человек, умер 59 051 заболевший.

В Англии с 5 ноября по 2 декабря действует режим карантина. В последнее время прирост числа случаев заражения коронавирусом существенно замедлилось. На смену локдауну придет ужесточенная трехуровневая система ограничений.