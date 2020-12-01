Скоро исполняется год, как коронавирус бродит по планете. Число болеющих и переболевших перескочило за 63 миллиона, умерло без малого полтора миллиона. Остановить пандемию может только массовая вакцинация, и, похоже, она начнется еще до Нового года. Пока же страны пытаются в очередной раз отбиться от новой волны заболеваний карантинными мерами.

Выступая по телевидению в понедельник вечером, президент Турции Эрдоган сообщил о введении самых строгих за весь период пандемии мер. На выходных будет действовать полный локдаун, в остальные дни установлен комендантский час с 21.00 до 5.00. Дошкольные учреждения, бани, бассейны и парки развлечений будут закрыты, а ресторанам разрешено работать только на вынос. Людям старше 65 лет и младше двадцати позволено находиться на улице не больше трех часов в день и запрещено пользоваться общественным транспортом. В торговые комплексы доступ открыт лишь при наличии электронного кода, который позволяет отслеживать перемещение. На свадьбах и похоронах может присутствовать не больше тридцати человек.

Турция пошла на эти меры после того, как число новых случаев превысило 30 тысяч в день, одно из самых высоких значений в Европе.

Вспышки заболеваемости на фоне и без того высокого уровня очень боятся в Германии, и канцлер Ангела Меркель выступила за закрытие на Рождество отелей и европейских горнолыжных курортов. Как показал опыт начала года, они послужили очагами распространения коронавируса на том этапе, и никто не хочет повторения. Австрийское правительство сначала было недовольно таким очевидным внешним давлением со стороны Германии, но склоняется к тому, чтобы принять доводы осторожности.

В понедельник, 30 ноября 2020 года, компании Pfizer и BioNTech подали официальное заявление в Европейское агентство по лекарственным средствам, чтобы получить условное разрешение на использование вакцины их производства. Такие же заявки поданы в США и Великобритании, на очереди Австралия, Канада и Япония. Если заявки будут удовлетворены, к вакцинированию можно будет приступить еще до конца этого года. По данным Financial Times, в Британии первые прививки могут быть сделаны уже 7 декабря. Другая компания, Moderna, может получить разрешение на применение своей вакцины в Европе с 12 января.

На фоне общих тревог и ожиданий анекдотически выглядит сообщение из Вьетнама, где вспышка ковида вдруг обнаружена впервые почти за три месяца. В стране вообще за все время пандемии зафиксировано 1349 случаев заболевания и 35 смертей. Для примера, в Москве только за сутки с воскресенья на понедельник скончалось 76 человек, и за это же время выявлено 6511 новых случаев.