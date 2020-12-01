Родители без вести пропавших в Армении: «Лучше обратиться к Ильхаму Алиеву»
«Родные без вести пропавших участников боевых действий в Карабахе продолжают акции протеста: во вторник, 1 декабря, они пикетировали воинскую часть в Эчмиадзине, передали письмо представителю посольства России в Ереване и собрались перед зданием оборонного ведомства Армении. Часа через два из министерства сообщили, что занимаются вопросом и дадут ответы в течение двух дней. Собравшиеся согласились подождать»,- отмечает в своем специальном репортаже ереванское издание epress.am.
«Приходим, не имея никаких надежд. Лучше обратиться к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, попросить пойти нам навстречу, вернуть наших детей», — говорили родители, недовольные бездействием госорганов.
У семьи из Ширакской области нет вестей о 19-летнем сыне уже 64 дня. «Пусть хоть направление укажут, я пойду и найду его», — говорит отец.
Уставшие от общения с журналистами, родители предпочитают общество товарищей по несчастью: вспоминают и делятся известными им фактами, рассказывают, когда говорили с без вести пропавшими в последний раз, иногда замечают: «страна бесхозная», и вспоминают советское время.
О прекращении собраний люди не думают, но и с дальнейшими планами пока не определились. Казалось, своей инициативностью они пытаются оказать сопротивление «бездействию государства». Но цепочка действий не меняется: визиты в посольства стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ и пикеты перед оборонным ведомством.
Правда, делать это каждый день невозможно, если проживаешь, к примеру, в Джермуке, как в случае с семьей 33-летнего без вести пропавшего контрактника Мхитара Закаряна: у его матери, супруги и шестилетнего сына нет вестей уже 50 дней.
Супруга никак не может собраться с мыслями, чтобы, как она выразилась, верно их сформулировать. От волнения просит прервать съемку и уже с третьей попытки рассказывает: «Увезли в Джебраил, пропал 12 числа. У нас до сих пор нет вестей, это никого не интересует. Кого ни спросишь, говорят «идите по этому адресу, идите по тому адресу». Нам не удается получить хоть какую-то информацию».
Семья недовольна и командованием в Вайке, Вайоцдзорская область Армении. «Они намеренно забрали ребят… Дали автоматы, отвезли без подготовки… они попали под огонь. Мы недовольны государством. В каком состоянии народ? Разве нас не жалко?», — говорит мать контрактника.
Как во множестве других случаев, собравшиеся говорят, что госструктуры не выходили с ними на связь. А когда члены семьи обращаются первыми, им отвечают «была война, что мы можем сделать?».
Супруга Закаряна, тем не менее, убеждена, что государство было в курсе сложившейся на фронте ситуации: «Прекрасно понимали, что им и не справиться… потому что предали, все предатели». На вопрос о том, кто предал, молодая женщина ответила: «Ну, они прекрасно знали, что противника наступает. Их автомобили еще не остановились, когда попали под огонь. Ради чего?..».