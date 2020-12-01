Родители без вести пропавших в Армении: «Лучше обратиться к Ильхаму Алиеву»

Отдел информации 02:31

«Родные без вести пропавших участников боевых действий в Карабахе продолжают акции протеста: во вторник, 1 декабря, они пикетировали воинскую часть в Эчмиадзине, передали письмо представителю посольства России в Ереване и собрались перед зданием оборонного ведомства Армении. Часа через два из министерства сообщили, что занимаются вопросом и дадут ответы в течение двух дней. Собравшиеся согласились подождать»,- отмечает в своем специальном репортаже ереванское издание epress.am. «Приходим, не имея никаких надежд. Лучше обратиться к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, попросить пойти нам навстречу, вернуть наших детей», — говорили родители, недовольные бездействием госорганов.

У семьи из Ширакской области нет вестей о 19-летнем сыне уже 64 дня. «Пусть хоть направление укажут, я пойду и найду его», — говорит отец. Уставшие от общения с журналистами, родители предпочитают общество товарищей по несчастью: вспоминают и делятся известными им фактами, рассказывают, когда говорили с без вести пропавшими в последний раз, иногда замечают: «страна бесхозная», и вспоминают советское время. О прекращении собраний люди не думают, но и с дальнейшими планами пока не определились. Казалось, своей инициативностью они пытаются оказать сопротивление «бездействию государства». Но цепочка действий не меняется: визиты в посольства стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ и пикеты перед оборонным ведомством.