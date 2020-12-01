Мадуро обещал уйти в отставку, если...
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что уйдет в отставку, если оппозиция одержит победу на парламентских выборах в стране.
Об этом Мадуро заявил во время выступления в Каракасе, которое транслировалось по государственному ТВ, передает ТАСС.
Выборы в однопалатный парламент Венесуэлы продут 6 декабря. В них будут участвовать 107 партий и политических объединений. При этом партия экс-спикера и самопровозглашенного президента страны Хуана Гуайдо отказалась от участия в выборах.