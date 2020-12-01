Нефтяной гигант откажется от миллиардных проектов

Нефтяной гигант ExxonMobil спишет активы на 17-20 миллиардов долларов. Компания намерена отказаться от нескольких своих проектов, говорится в плане стратегического развития предприятия.

К ним относится разработка месторождений сухого газа в Аппалачах и Скалистых горах, в Оклахоме, Техасе, Луизиане и Арканзасе в США, а также на западе Канады и в Аргентине. Отказ от проектов приведет к списанию активов на миллиарды долларов, пишет Лента.ру.

Exxon также сократит 15 процентов сотрудников по всему миру до конца 2021 года, чтобы снизить расходы. По итогам третьего квартала убытки компании составили 680 миллионов долларов. За аналогичный период прошлого года нефтяной гигант показал чистую прибыль в 3,2 миллиарда долларов.