Растет смертность от коронавируса

В мире за прошедшую неделю коронавирусом заразились почти 4 млн человек, что меньше, чем за предыдущие 7 дней. При этом ВОЗ сообщает, что число летальных исходов выросло почти на 70 тыс., что превышает показатели предшествующей недели, передает ТАСС.

С 23 по 29 ноября ВОЗ зарегистрировал в мире 3 935 330 случаев заболевания COVID-19 и 69 916 смертей.

C 16 по 22 ноября выявили 4 060 891 случаев заражения и 67 221 умерших.

Отмечается, что заболеваемость по всему миру остается высокой, при этом растет смертность.

В Европе число смертей в минувшую неделю выросло на 5% по сравнению 16-22 ноября, в Юго-Восточной Азии — на 4% и в Северной и Южной Америке — на 2%.