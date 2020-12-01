Ученые нашли неожиданное последствие коронавируса

У переболевших коронавирусом происходит преждевременное старение организма, утверждает профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

По ее словам, такие выводы приводятся в опубликованной научной статье, при этом биолог не уточняет, о каком исследовании идет речь. «Я бы сказала, что коронавирус приближает нашу старость. Забирает ресурсы и приближает старость»,— сказала Анча Баранова РИА Новости.

По ее словам, в исследовании приводятся данные о патологии некоторых внутренних органов у 70% пациентов: «Только главная патология была не сердечная, а в основном жировой гепатоз (страдает печень) и жировые перерождения ткани поджелудочной железы. Обычно такие диагнозы ставят в 60 лет, а у постковидной группы — уже в 40».

Баранова рассказала, что исследование проводилось в основном на амбулаторных пациентах. Патологии выявляли даже у тех, кто переболел в легкой форме.