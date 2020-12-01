«Недоверие к Николу Пашиняну есть везде, даже в его команде. Поэтому Пашинян отказывается отменить военное положение, после чего появится возможность выразить недоверие премьер-министру. Если бы он был уверен в лояльности команды, он бы отменил режим, но считает, что депутаты большинства удивят его, начав импичмент». Об этом пишет армянская газета «Грапарак».

«Нам сказали, что постепенно все ограничения, вытекающие из военного режима, будут сняты. Ограничения на митинги и пресс-релизы больше не действуют, следующим шагом будет восстановление возможности выезда из страны. Но военное положение будет сохраняться в военных целях, для других целей, и настоящая цель будет заключаться в том, чтобы предотвратить процесс выражения недоверия премьер-министру», - пишет газета.