Пожар в доме привел к смерти жителя Геранбоя

В поселке Кюрекчай Геранбойского района (в 20 км от Государственной противопожарной части Геранбойского района) в одноэтажном многоквартирном жилом доме финского типа (перегородки, потолок и пол из деревянных конструкций) общей площадью 525 кв.м сгорели воспламеняющиеся конструкции и кровля пяти квартир на площади 249 кв.м. Об этом сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Согласно информации, во время тушения пожара пожарные обнаружили тело одного из владельцев квартиры Вердиева Алтая Паша оглу (1974 г.р.), один человек получил ожоги.

Остальная часть квартир была защищена от огня. Пожар потушен подразделениями пожарной охраны.