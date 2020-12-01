Американские армяне недовольны послом США в Армении

В распространенном пресс-релизе ANCA призывает Госдепартамент отозвать посла Трейси и настоятельно просит новую администрацию Байдена восстановить и укрепить американо-армянские отношения, назначив нового посла США.

В Армянском национальном комитете Америки (ANCA) подвергли жесткой критике работу посла США в Армении Линн Трейси в качестве дипломата.

Согласно сообщению комитета, Линн Трейси получила рейтинг «F», основываясь на результатах ее работы в качестве посла по пятнадцати показателям.

«ANCA хочет, чтобы каждый американский посол в Армении был успешным.

К сожалению, когда Америке понадобился сильный посол в Ереване - представитель нашей страны подвела нас. Линн Трейси потерпела неудачу по каждому вопросу - она не соответствовала самым основным профессиональным критериям минимально компетентного американского посла в Армении», - сказал председатель ANCA Раффи Ампарян.

Линн Трейси возглавляет американскую дипмиссию в Армении с февраля 2019 года. Она профессиональный дипломат, специалист по России и странам бывшего СССР.

До назначения в Армению занимала пост старшего советника по делам России в госдепартаменте. До этого была заместителем посла США в Москве, Ашхабаде и Астане, первым заместителем помощника госсекретаря по Центральной Азии. Также Трейси служила в консульстве США в Пешаваре в Пакистане.