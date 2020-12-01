Global Finance выбрал Межбанк лучшим банком

Банк получил эту награду за инновационные проекты, возможности удаленного обслуживания и технологические решения, реализованные в ответ на новые потребности, возникшие во время пандемии.

Одно из влиятельных изданий в мире финансов - журнал Global Finance опубликовал список лучших банков мира. На этот раз победителями cтали банки различных регионов, которые продолжили инвестировать в новые технологии в период COVID-19 и надеются, что это будет способствовать дальнейшему развитию. По этому критерию лучшим также был выбран и Международный банк Азербайджана.

Более 150 стран приняли участие в отборе журнала Global Finance. По мнению экспертов издания, мировая банковская система своевременно отреагировала на ситуацию, вызванную пандемией. Глобальная банковская система, в том числе и Международный банк Азербайджана, продолжила обеспечивать клиентов и предприятия беспрерывным обслуживанием с минимальными ограничениями.

Помимо Международного банка Азербайджана в число лучших вошли такие банки, как Commerzbank, CitiBank, Société Générale, AkBank, Sberbank, Barclays, J.P.Morgan, UniCredit, Raiffeisen Bank International, HSBC, Credit Suisse и другие. Более подробную информацию можно найти здесь.

Журнал Global Finance издается с 1987 года. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке. У журнала более 50 000 читателей в 188 странах мира. В эту аудиторию в основном входят руководители крупных компаний, в том числе международных финансовых организаций. Награды, ежегодно присуждаемые изданием банкам, считаются стандартом надежности и совершенства в финансовом мире. Выбор производится с учетом мнения руководителей корпоративных финансовых институтов, банкиров, технологических консультантов, а также финансовых аналитиков со всего мира.

Информацию о возможностях удаленного обслуживания Международного банка Азербайджана, современного государственного банка, можно получить на сайте www.ibar.az, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в Facebook.