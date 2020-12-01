Айк Геворгян: «Что плохого в том, что армянские товары будут продаваться в Азербайджане?» В Армении не утихает скандал
Заявление новоназначенного министра экономики Армении Вагана Керобяна о том, что соглашение по Карабаху открывает новые возможности для торговли в регионе и в будущем рынок Азербайджана будет открыт для армянских товаров, вызвало крайнее недовольство в армянском обществе.
Вместе с тем депутат от фракции «Мой шаг» Айк Геворгян заявил, что в продаже армянских товаров в Азербайджане нет ничего плохого.
«Если мы сможем реализовывать наши товары в Азербайджане, разве в этом есть что-то плохое?» - сказал он.
Он также добавил, что «шумиха вокруг каждой буквы» ни к чему хорошему не приведет.
Журналисты задали еще один вопрос депутату: «Насколько правильно, что азербайджанские товары будут продаваться в Армении, тогда как они убивали наших солдат?»
«Я не знаю, куда вы идете с таким мышлением», - ответил депутат, схватившись за голову.