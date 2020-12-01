Заявление новоназначенного министра экономики Армении Вагана Керобяна о том, что соглашение по Карабах у открывает новые возможности для торговли в регионе и в будущем рынок Азербайджана будет открыт для армянских товаров, вызвало крайнее недовольство в армянском обществе.

Вместе с тем депутат от фракции «Мой шаг» Айк Геворгян заявил, что в продаже армянских товаров в Азербайджане нет ничего плохого.

«Если мы сможем реализовывать наши товары в Азербайджане, разве в этом есть что-то плохое?» - сказал он.

Он также добавил, что «шумиха вокруг каждой буквы» ни к чему хорошему не приведет.

Журналисты задали еще один вопрос депутату: «Насколько правильно, что азербайджанские товары будут продаваться в Армении, тогда как они убивали наших солдат?»

«Я не знаю, куда вы идете с таким мышлением», - ответил депутат, схватившись за голову.