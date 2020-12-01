Баку о визите французских депутатов в Карабах

Официальная позиция Азербайджанской Республики относительно визитов на ее суверенную территорию в рамках признанных на международном уровне границ известна, и эта позиция остается неизменной, сказала начальник управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя распространившиеся в армянских СМИ сообщения о том, что группа членов французского парламента планирует посетить Армению и Нагорный Карабах, провести встречи, оценить гуманитарную ситуацию.

«Визиты на территорию Азербайджана, в том числе в Нагорный Карабах, должны быть согласованы с правительством Азербайджана. Лица, нарушающие законодательство Азербайджана, сталкиваются с соответствующими санкциями, и их въезд на территорию Азербайджана ограничивается», - заявила Абдуллаева.