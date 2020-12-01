Расследование, проведенное Службой национальной безопасности Армении, показало, что большинство лиц, принимавших участие в массовых беспорядках в Ереване в ночь на 10 ноября, были сторонниками экс-президента Роберта Кочаряна, членами партии АРФД, инициативы "Камк", общественной организации "Альтернатива", Республиканской партии, помощниками бывших депутатов от РПА. Как сообщает Sputnik Армения, об этом говорится в заявлении ведомства.

В документе отмечается, что лица, участвовавшие в массовых беспорядках, были заранее завербованы представителями оппозиции. В ряде случаев представители оппозиции лично уничтожали имущество и призывали к насилию.

СНБ Армении заявляет, что по данному делу арестованы 18 граждан, 32 привлечены к уголовной ответственности. Против 50 человек возбуждены уголовные дела по разным статьям Уголовного кодекса Армении. Установлена личность 250 человек, участвовавших в беспорядках.

Участники беспорядков совершили также хищения. Были похищены предметы из зала заседаний правительства, из частного особняка премьер-министра, украдены государственные автомобили, припаркованные во дворе Национального собрания, говорится в заявлении ведомства.

В ночь на 10 ноября после заявления Пашиняна о подписанном трехстороннем соглашении по Карабаху в Ереване начались массовые беспорядки, протестующие ворвались в здания правительства и парламента, избили спикера НС Арарата Мирзояна, ограбили особняк премьера.