Британия одобрила вакцину от коронавируса, совместно произведенную американской компанией Pfizer и немецкой компанией BioNTech. Об этом пишет Reuters.

Вакцина будет доступна по всей территории Великобритании уже со следующей недели. Использование вакцины Pfizer — BioNTech было одобрено Управлением по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA).

В конце ноября сообщалось, что примерная стоимость вакцины от коронавируса, разработанной американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech, составит 15,5 евро за дозу. Стоимость 300 миллионов доз, о планах купить которые заявляла глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, составит 4,6 миллиарда евро.