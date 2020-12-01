В Грузии от COVID умерли 39, в Армении - 43 человека

В Грузии за минувшие сутки коронавирус выявили у 4 033 человек (накануне - 3 759), общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 143 376, сообщает грузинский Минздрав.

По данным ведомства, число жертв коронавирусной инфекции достигло 1 342 человек, за минувшие сутки скончались еще 39 человек. Выздоровел за последние 24 часа 4 061 человек, с начала пандемии - 121 621 пациент.

В Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 1 264 человек, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 137 231. По данным единого информационного центра, за сутки скончались 43 человека с поставленным диагнозом COVID-19 (всего 2 795 человек).