Назначен комендант Кельбаджара
В соответствии с указом президента Ильхама Алиева "Об организации временного особого управления на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики" в городе Кельбаджар размещен отдел полиции Кельбаджарского района Азербайджана. Об этом Report сказал депутат Милли Меджлиса по Кельбаджарскому избирательному округу №123 Агиль Мамедов.
"Соответствующим приказом министра внутренних дел комендантом назначен начальник отдела полиции Кельбаджарского района полковник-лейтенант полиции Хагверди Акберов", - сказал депутат.