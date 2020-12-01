Подсчитана стоимость уничтоженной военной техники Армении

Ученые Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) подсчитали количество уничтоженной военной техники армянской армии и взятого трофея в Отечественной войне.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к народу по случаю освобождения от оккупации Лачинского объявил наименования и количество уничтоженной военной техники и трофея армянской армии. Президент в своем выступлении обратился к специалистам по поводу подсчета этой суммы.

Ученые Научно-исследовательского института экономических изысканий UNEC, оперативно отреагировав на обращение президента, подсчитали стоимость перечисленной военной техники. По полученным учеными результатам, стоимость уничтоженной военной техники и трофея армянской армии в Отечественной войне составила 4 миллиарда 8 миллионов долларов США.