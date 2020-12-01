Удачная аграрная политика Ильхама Алиева: исторический год для азербайджанского хлопководства!

«За всю историю нашего хлопководства лишь трижды урожайность с гектара земли приближалась к 30 центнерам, и вот сегодня мы вновь видим такие показатели. Уверен, что благодаря предпринимаемым мерам производительность хлопка будет еще выше», - это слова президента Азербайджана Ильхама Алиева, сказанные им 19 декабря 2019 года в ходе заседания, на котором подводились итоги года и обсуждались планы на 2020-й год.

Высказывания главы государства в очередной раз подтвердили, что политика развития хлопководства рассчитана на долгие годы и механизмы поддержки фермерам будут расширяться.

Логика ясна: в регионах хлопководство – это сотни тысяч рабочих мест и финансовое благополучие, а для государства – большая прибыль в валюте. И почему в таком случае не развивать хлопководство? Да еще и в Азербайджане, где оно имеет давние традиции.

Как в нашей стране работают механизмы поддержки развития хлопководства?

Агротехническая поддержка. Фермер обеспечивается семенами, удобрением, пестицидами, гербицидами, техникой для распыления лекарств и культивирования. Сбор хлопка осуществляется при помощи техники – государство завезло в страну достаточное количество самых современных комбайнов.

Продажа. У хлопководов нет проблемы с реализацией продукции. По соглашению поставщики платят за каждую тонну 550-650 манатов в зависимости от сорта.

Субсидии. Начиная с этого года аграрные субсидии выдаются фермерам по новым правилам – через Электронную информационную систему сельского хозяйства (EKTIS).

Согласно новым правилам, фермеры получают субсидии как за посевные площади, так и за урожай. За каждый гектар посевных площадей фермеру выдается субсидия в размере 220 манатов, а за каждую тонну сданного в приемный пункт хлопка – в размере 100 манатов. Средства переводятся на так называемую «Карту фермера», при помощи которой можно в электронном виде и по безналичному расчету приобрести семена, удобрения, пестициды.