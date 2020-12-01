Удачная аграрная политика Ильхама Алиева: исторический год для азербайджанского хлопководства!
«За всю историю нашего хлопководства лишь трижды урожайность с гектара земли приближалась к 30 центнерам, и вот сегодня мы вновь видим такие показатели. Уверен, что благодаря предпринимаемым мерам производительность хлопка будет еще выше», - это слова президента Азербайджана Ильхама Алиева, сказанные им 19 декабря 2019 года в ходе заседания, на котором подводились итоги года и обсуждались планы на 2020-й год.
Высказывания главы государства в очередной раз подтвердили, что политика развития хлопководства рассчитана на долгие годы и механизмы поддержки фермерам будут расширяться.
Логика ясна: в регионах хлопководство – это сотни тысяч рабочих мест и финансовое благополучие, а для государства – большая прибыль в валюте. И почему в таком случае не развивать хлопководство? Да еще и в Азербайджане, где оно имеет давние традиции.
Как в нашей стране работают механизмы поддержки развития хлопководства?
Агротехническая поддержка. Фермер обеспечивается семенами, удобрением, пестицидами, гербицидами, техникой для распыления лекарств и культивирования. Сбор хлопка осуществляется при помощи техники – государство завезло в страну достаточное количество самых современных комбайнов.
Продажа. У хлопководов нет проблемы с реализацией продукции. По соглашению поставщики платят за каждую тонну 550-650 манатов в зависимости от сорта.
Субсидии. Начиная с этого года аграрные субсидии выдаются фермерам по новым правилам – через Электронную информационную систему сельского хозяйства (EKTIS).
Согласно новым правилам, фермеры получают субсидии как за посевные площади, так и за урожай. За каждый гектар посевных площадей фермеру выдается субсидия в размере 220 манатов, а за каждую тонну сданного в приемный пункт хлопка – в размере 100 манатов. Средства переводятся на так называемую «Карту фермера», при помощи которой можно в электронном виде и по безналичному расчету приобрести семена, удобрения, пестициды.
В таких условиях фермеру остается лишь выращивать урожай, следуя правилам агротехнического ухода, и получать как можно больше продукции. Государственная поддержка основывается на принципе «Чем больше урожай, тем больше прибыль». Фермеры понимают, что чем больше они соберут урожая, тем больше заработают, а потому и трудятся с двойной ответственностью.
Государство оказывает им всяческую поддержку. Фермеры-хлопководы приглашаются на различные семинары, им оказываются информационно-консультативные услуги. Полученные знания фермеры применяют на практике. Выращивание происходит по современным технологиям, что позволяет с той же самой территории получать больше урожая.
Благодаря успешной аграрной политике президента Ильхама Алиева и расширению господдержки развитию хлопководства ежегодно в этом секторе достигаются рекордные показатели. В этом году сбор урожая еще не завершился, но некоторые результаты уже известны. Если в прошлом году с полей было собрано 295 тысяч тонн хлопка, то в этом году на данный момент - уже 328199 тонн. Средняя урожайность в 2020 году составляет 33 центнера (в 2019-м – 29,5 центнера), что является одним из рекордных показателей в истории азербайджанского хлопководства.
И столь высокий показатель продемонстрирован в год пандемии, засухи и войны. Ожидалось, что все эти три фактора создадут серьезные риски для аграрной отрасли и, в частности хлопководства. Но государство своевременно приняло соответствующие меры. В период карантина были введены специальные правила для регулирования передвижений фермеров. Эти правила позволили полностью претворить в жизнь процесс вспашки, посева, ухода и сбора.
С целью снижения влияния засухи на хлопководство Министерство сельского хозяйства, ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» и местные исполнительные власти при тесном сотрудничестве обеспечили подачу воды на посевные площади по графику. А во время войны Министерство сельского хозяйства мобилизовало все свои возможности для сбора хлопка. Таким образом, были не только нейтрализованы риски, но и благодаря рекордному урожаю фермеры внесли свою лепту в победу Азербайджана во Второй Карабахской войне.
Сбор урожая еще продолжается, все ждут итоговых результатов. Но уже точно известно: 2020-й год стал историческим для хлопководства Азербайджана.
Нынешние показатели – это также победа президента Ильхама Алиева, который долгие годы оказывает поддержку развитию хлопководства, повышению занятости населения в регионах и увеличению их доходов.