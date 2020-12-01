Эмиль Мамедов, собкор, Сальян 12:59

Одним из тех, кто пожертвовал жизнью во имя освобождения азербайджанских земель, стал уроженец села Шоркенд Нефтчалинского района Джалил Джафаров. Джалил и его брат-близнец Халил родились в 1998 году. В семье было три брата. Их отец, Сулдуз киши, - строитель, мать, Эльнара-ханум, – домохозяйка. Братья-близнецы закончили среднюю школу № 3 в Сальяне. С детства Джалил и Халил увлекались вольной борьбой, неоднократно участвовали и побеждали в соревнованиях.

Мать близнецов рассказывает, что зачастую они вместо того, чтобы идти к репетитору, убегали, чтобы принять участие в военно-патриотических играх. Военную службу Джалил и Халил проходили в пограничных войсках. Их дядя, Эльман говорит, что в детстве мальчики вырезали из досок автоматы и говорили, что отправятся освобождать Карабах. После срочной службы братья остались на сверхсрочную службу. Джалил и Халил хотели стать разведчиками. Им с трудом удалось упросить командование позволить обоим служить в разведывательных частях, потому что разведчики каждый миг рискуют жизнью. С первых дней Второй Карабахской войны Джалил и Халил Джафаровы были на фронте. 16 октября они отправились в разведку в тыл противника - населенный пункт Тонашен в Агдере. Их группу враг встретил огнем, и Халил пал от пули снайпера. Боевым товарищам не удалось вынести его тело с территории, занятой неприятелем.

Брат погибшего Халил, несмотря на постигшее его горе, твердо сказал : «Да здравствует Родина! За эти дни я потерял не одного, а 17 братьев. Будем сражаться дальше». Разведчики передали Халилу телефон и документы Джалила. «Халил позвонил мне и сказал, что вернется домой только тогда, когда найдет тело брата», - рассказал отец близнецов. Тело героя смогли забрать лишь через месяц после его гибели. Фото, где Джалил несет гроб с телом павшего брата-близнеца, потрясло все соцсети интернета.