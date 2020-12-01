Два брата: Джалил стал шехидом, Халил брал Шушу Они сражались за Родину

Эмиль Мамедов, собкор, Сальян

Одним из тех, кто пожертвовал жизнью во имя освобождения азербайджанских земель, стал уроженец села Шоркенд Нефтчалинского района Джалил Джафаров.

Джалил и его брат-близнец Халил родились в 1998 году. В семье было три брата. Их отец, Сулдуз киши, - строитель, мать, Эльнара-ханум, – домохозяйка. Братья-близнецы закончили среднюю школу № 3 в Сальяне. С детства Джалил и Халил увлекались вольной борьбой, неоднократно участвовали и побеждали в соревнованиях. 

Мать близнецов рассказывает, что зачастую они вместо того, чтобы идти к репетитору, убегали, чтобы принять участие в военно-патриотических играх.

Военную службу Джалил и Халил проходили в пограничных войсках. Их дядя, Эльман говорит, что в детстве мальчики вырезали из досок автоматы и говорили, что отправятся освобождать Карабах. После срочной службы братья остались на сверхсрочную службу.

Джалил и Халил хотели стать разведчиками. Им с трудом удалось упросить командование позволить обоим служить в разведывательных частях, потому что разведчики каждый миг рискуют жизнью.

С первых дней Второй Карабахской войны Джалил и Халил Джафаровы были на фронте. 16 октября они отправились в разведку в тыл противника - населенный пункт Тонашен в Агдере. Их группу враг встретил огнем, и Халил пал от пули снайпера. Боевым товарищам не удалось вынести его тело  с территории, занятой неприятелем.

Брат погибшего Халил, несмотря на постигшее его горе, твердо сказал : «Да здравствует Родина! За эти дни я потерял не одного, а 17 братьев. Будем сражаться дальше». Разведчики передали Халилу телефон и документы Джалила. 

«Халил позвонил мне и сказал, что вернется домой только тогда, когда найдет тело брата», - рассказал отец близнецов.

Тело героя смогли забрать лишь через месяц после его гибели. Фото, где Джалил несет гроб с телом павшего брата-близнеца, потрясло все соцсети интернета.

«Каждая освобожденная пядь земли в Карабахе полита кровью наших детей. Я мечтаю побывать на тех землях. Горжусь тем, что мой сын стал шехидом, отстаивая честь Родины и мою честь», - говорит отец героя.

«Как мать горжусь тем, что мой сын отдал жизнь за Родину. Оба моих сына хотели стать воинами и сражаться за наши земли. Они осуществили свою мечту. Один мой сын стал шехидом, второй ветераном Карабахской войны», - повторяет за мужем Эльнара ханум.

Предав тело брата земле, Халил Джафаров снова отправился в Карабах, сейчас он в Шуше…

5702 просмотров