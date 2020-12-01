Платите 33 маната в месяц за каждые 1000 манатов кредита!

Kapital Bank с целью удовлетворения спроса населения на наличные деньги предлагает новую акцию по потребительскому кредиту. Каждый, кто имеет официальный доход, в рамках акции может получить кредит от Kapital Bank и платить всего 33 маната в месяц за каждые 1000 манатов от суммы кредита.

Согласно условиям, кредит может быть выдан без поручителя, а клиенты, воспользовавшиеся предложением, получат в качестве подарка карту BirKart. При оформлении онлайн кредита комиссия за обналичивание средств составит 0%. Для получения кредита наличными можно также обратиться в филиалы банка или отправить SMS сообщение с текстом «1» на короткий номер 8196. Акция продлится до 31 декабря 2020 года.

Следует отметить, что Kapital Bank предлагает потребительский кредит наличными на сумму от 300 до 20 000 манатов и сроком от 3 до 48 месяцев. Годовая процентная ставка по кредиту наличными начинается от 20%. Для более подробной информации об условиях кредита – https://kapitalbank.az/ru/loans/cash?hl=az.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 102 филиалах и 18 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.