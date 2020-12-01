Кроме того, президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об учреждении Дня победы. Согласно распоряжению, ежегодно 10 ноября в Азербайджане торжественно будет отмечаться День победы.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал сегодня распоряжение об учреждении Дня памяти в Азербайджане. В соответствии с распоряжением ежегодно 27 сентября будет отмечаться в Азербайджане как День памяти. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

В первом распоряжении говорится: «В ответ на очередную военную агрессию Армении против Азербайджана, начавшуюся с 27 сентября 2020 года, азербайджанский народ начал Отечественную войну за освобождение от оккупации наших земель.

В борьбе за суверенитет и территориальную целостность Азербайджанской Республики, которая является для нас делом чести, наш народ, наши солдаты и офицеры, работавшие в тылу гражданские лица продемонстрировали волю и сплоченность, нанесли сокрушительные удары по врагу.

Азербайджан всегда высоко ценит мужество своих сынов и дочерей, чтит память наших шехидов. В знак глубокого уважения к памяти наших солдат и офицеров, которые геройски сражались в Отечественной войне и отдали свои жизни в борьбе за освобождение наших земель, руководствуясь пунктом 109 статьи 32 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1. Ежегодно 27 сентября отмечать в Азербайджанской Республике как День памяти.

2. Кабинету Министров Азербайджанской Республики поручается решение вопросов, вытекающих из данного распоряжения».