Впервые в Азербайджане: обыграй чемпиона и подпиши контракт с GLA!

Gaming League Azerbaijan (GLA) создала прекрасную возможность для тех, кто хочет попробовать себя в киберспорте. Победив одного из лучших игроков лиги Джавида в трех играх, вы получите шанс подписать с GLA прямой контракт.

Победив, вы подпишете официальный контракт с киберспортом и станете участником престижных проектов. Игры начнутся сегодня в 17:00. Зарегистрироваться можно тут: forms.gle/ien1k1dyhXYx4Gnu8 (instagram.com). Ссылка для регистрации в био.

Отметим, что по статистике до 2019 года популярность киберспорта, которым занимаются более 400 миллионов человек, продолжает расти. Киберспорт включен в программу XIX Азиатских игр 2022 года в качестве теста.

Gaming League Azerbaijan (GLA), созданная в 2019 году и проводящая турниры по киберспорту в Азербайджане, на сегодняшний день организовала более 20 чемпионатов. Приоритетными целями этой лиги, созданной для развития культуры киберспорта, являются развитие киберспортивных игр на международном уровне, создание необходимых условий для проведения как местных, так и международных мероприятий.